(DRONE) Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yürüyüş ve bisiklet yolları Sahilden görüntüler Parktan görüntüler MUĞLA - Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.