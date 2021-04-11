(DRONE) Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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(DRONE) Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Yürüyüş ve bisiklet yolları Sahilden görüntüler Parktan görüntüler MUĞLA - Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

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Yürüyüş ve bisiklet yolları

Sahilden görüntüler

Parktan görüntüler MUĞLA - Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

(DRONE) Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
(DRONE) Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
(DRONE) Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
(DRONE) Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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