(DRONE) Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Yürüyüş ve bisiklet yolları Sahilden görüntüler Parktan görüntüler MUĞLA - Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
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Yürüyüş ve bisiklet yolları
Sahilden görüntüler
Parktan görüntüler MUĞLA - Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır