Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

11.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:10

Şanlıurfa'da Irak uyruklu turistleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği ve 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktıEdinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Şanlıurfa'da Irak uyruklu turistleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği ve 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada yaralanan Irak uyruklu 32 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan İbad Adnan Abbas, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Feci kazanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Kaza yapan otobüs hurdaya dönerken, içerisindeki eşyaların ise tarlaya dağıldığı görüldü. Kazada hafif yaralanan ve hastaneye gitmek istemeyen bazı yolcular ise gün ağarıncaya kadar otobüsün yanından ayrılmadı. Kullanılmaz haldeki otobüsün ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınması bekleniyor.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma devam ederken, otobüsteki yolcuların Irak'ın Süleymaniye kentinden turistik gezi amacıyla yola çıktıkları ve Samsun'a gittikleri öğrenildi.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Pazar dönüşü 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Pazar dönüşü 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Ailesinin, 'Cep telefonu patladı' dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Panikle kaçış anları kamerada
Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Panikle kaçış anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Uğur Mumcu İlker Aksum Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tisserand Şenol Güneş Caner Erkin Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Deprem Lütfi Elvan Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 11:10:48. #1.14#
title