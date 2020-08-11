Son dakika haberi... Turistik Altınkum Mahallesi'nde sazlık alanda yangın çıktı Son dakika haberi... BALIKESİR'in Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'ndeki sazlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'ndeki sazlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına, karadan itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman Edremit ilçe merkezinden de görüldü.

Kaynak: DHA