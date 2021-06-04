Son dakika haberi... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika yerel haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerinin 2 aylık fiziki takibinin ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.