Son dakika haberi... Turgutlu'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde satışa ve kullanıma hazır uyuşturucu madde bulunan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemce tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma kapsamında 2 torbacı yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde 5 fişek metamfetamin, 2 fişek sentetik kannabionid ve 1 fişek esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.D. (34) ve Y.B. (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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