Turgutlu'da hurda depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
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Turgutlu'da hurda depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

08.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:31

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutlu Koşukırı mevkisi Hurdacılar Sitesinde, bir firmaya ait hurda malzemelerin depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yanı sıra MASKİ'ye ait iş makinalarıyla müdahale edilen yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Turgutlu'da hurda depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
Turgutlu'da hurda depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
Turgutlu'da hurda depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
Turgutlu'da hurda depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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