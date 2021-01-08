Turgutlu'da hurda depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutlu Koşukırı mevkisi Hurdacılar Sitesinde, bir firmaya ait hurda malzemelerin depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yanı sıra MASKİ'ye ait iş makinalarıyla müdahale edilen yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen