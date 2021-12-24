Son dakika haberi | Turgutlu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi | Turgutlu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Turgutlu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

ANKARA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Güner yönetimindeki 20 SN 675 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Hüseyin Özoğuz'un kullandığı 45 ZA 3679 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden 45 ZA 3679 plakalı otomobil, önündeki Fehmi Ulaş Koçak idaresindeki 45 ABE 395 plakalı otomobile bu otomobil de önündeki Gökhan Dalkılıç idaresindeki 34 GE 3434 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Hüseyin Özoğuz ve Arif Güner ile yolcular Kadir Çetintaş ve Aynur Güner yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada 4 otomobilde de hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi | Turgutlu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Turgutlu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Turgutlu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri

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