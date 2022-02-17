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Son dakika haberi! Turgutlu'da 122 suç kaydı bulunan yankesici gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Turgutlu'da 122 suç kaydı bulunan yankesici gözaltına alındı

Son dakika haberler... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 8 ayrı yankesicilik olayına karışan ve aralarında yankesicilik ve hırsızlıktan toplam 122 suç kaydı bulunan birinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 8 ayrı yankesicilik olayına karışan ve aralarında yankesicilik ve hırsızlıktan toplam 122 suç kaydı bulunan birinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede çeşitli tarihlerde gerçekleşen 8 ayrı yankesicilik olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, yankesiclik olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan iş yerleri ve güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin, S.İ., D.İ., R.İ. ve O.T. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri akşam saatlerinde şüphelileri gözaltına aldı.

Öte yandan, gözaltına alınan 4 şüpheliden S.İ.'nin, 118 yankesicilik ile 4 hırsızlık olmak üzere toplam 122 suç kaydı olduğu belirlendi. D.İ.'nin ise yankesicilikten 19 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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