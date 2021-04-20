Son dakika haberi! Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra koronavirüsten ölen Gülhan, toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede gebeliği 5'inci ayda sonlandırıldıktan sonra yaşamını yitiren Gülhan Baruönü Sancı (31), Zonguldak Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede gebeliği 5'inci ayda sonlandırıldıktan sonra yaşamını yitiren Gülhan Baruönü Sancı (31), Zonguldak Çaycuma ilçesinde toprağa verildi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Gülhan Baruönü Sancı'nın 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 6 yıllık evli Kemal ve Gülhan Baruönü Sancı, bebekleri olmayınca tüp bebek yöntemine başvurdu. Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tedaviyle hamile kaldı. 5 aylık hamile olan Gülhan Baruönü Sancı, tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti. Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, durumu ağırlaşınca sonlandırıldı. Genç kadın, önceki gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Gülhan Baruönü Sancı'nın cenazesi, bugün yaşadığı Filyos beldesine getirildi. Filyos Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında Sancı'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Büyük üzüntü yaşayan eşi Kemal Sancı, taziyeleri kabul etti. 3 gün sonra doğum günü olan Gülhan Baruönü Sancı, namazın ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Sancı çiftinden geriye mutlu günlerinden kalan fotoğraf ve videolar kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN