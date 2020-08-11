Son dakika haberi! Tunus'tan Lübnan'a selam konseri
Son dakika haberleri: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konserden detaylar Tunus'un başkentinde, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla sarsılan Lübnan halkına destek için Tunus'tan Lübnan'a selam konseri düzenlendi.
11.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:03
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Konserden detaylar Tunus'un başkentinde, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla sarsılan Lübnan halkına destek için Tunus'tan Lübnan'a selam konseri düzenlendi. Tunus Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, sanatçı Lotfi Bouchnak konser verdi.
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Kaynak: AA