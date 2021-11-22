Son dakika haberi... Tunus'taki muhalif parti "Cumhurbaşkanı Said'in Blinken'la istisnai durumu" görüşmesini kınadı

Tunus'taki Özgür Anayasa Partisi (ÖAP), Cumhurbaşkanı Kays Said'in önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ülkedeki "istisnai durumu" görüşmesine "Tunus'un imajını bozduğu" gerekçesiyle tepki gösterdi.

ÖAP, Cumhurbaşkanı Said ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasında 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen telefon görüşmesinin içeriğinin değerlendirildiği yazılı bir açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanı Said'in söz konusu görüşmede yaptığı açıklamalarla "Tunus'un imajını bozduğu" ileri sürüldü.

ÖAP açıklamasında, ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden "istisnai duruma" işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yol haritası bekleyen Tunuslulara açıklama yapmak yerine, diplomatik görüşmede bir başka ülkenin temsilcisine istisnai durumun sona erdirilmesiyle ilgili atılacak adımların paylaşılması utanç vericidir. Ülkenin imajını bozan bu açıklamaları kınıyoruz."

Cumhurbaşkanı'nın "Tunusluları küçük düşürdüğü" ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletin kurumsal çerçevesi içinde vatandaşlara karşı dürüst olmak yerine, yönetimdeki tekelleşmeyi sürdürebilmek ve dost ülkelerin desteğini kazanmak için diplomatik görüşmelerde bu tür açıklamalar yaparak meşrulaştırma yöntemi izlediğine inanıyoruz."

Said, Blinken ile Tunus'taki "istisnai durumu" görüşmüştü

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Said, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "ülkede artık yeni bir aşamaya geçildiğini" belirterek, "Ülkedeki istisnai durumdan çıkmaya hazırlanıyoruz, yapılan bu hazırlıklar neticesinde ülkedeki istisnai durumdan normal duruma geçiş için gerekli iradeye sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.

Abir Musi liderliğindeki ÖAP, 2019'daki parlamento seçimlerinde oyların yüzde 6,63'ünü almış ve 217 sandalyeli Meclise 16 milletvekili göndererek parlamentoda beşinci parti olmuştu.

ÖAP Genel Başkanı Musi, "Nahda Hareketine karşı" bir adım olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki kararlarına ilk başlarda destek vermiş ancak Said'in "milletvekili maaşlarının ödenmeyeceğini" duyurmasının ardından bu desteğini çekmişti.

Musi, yaptığı açıklamalarda eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrildiği 2011'deki devrime karşı olduğunu ve Nahda Hareketi karşıtlığını dile getirmeyi sürdürüyor.

Tunus'taki "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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