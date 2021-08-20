Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak (3)
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Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak (3)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümetin birkaç gün içinde açıklanacağını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümetin birkaç gün içinde açıklanacağını bildirdi.

Said'in, Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi ile Ekonomi ve Yatırımı Destekleme Bakanı Siham el-Buğadiri ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair video, Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Said görüşmede, "Yeni hükümet önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacak. Şu aşamada çalışan bir hükümet ve devlet var." ifadesini kullandı.

Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak (3)
Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak (3)
Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak (3)
Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Tunus'ta yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak (3) - Haberler
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