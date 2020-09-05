Son dakika haberi! Tunus'ta sel felaketi: 1 ölü
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Son dakika haberi! Tunus'ta sel felaketi: 1 ölü

Son dakika gündem haberi... Tunus'ta şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1 çocuk hayatını kaybetti.

05.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:16

Tunus'ta şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1 çocuk hayatını kaybetti.

Tunus'un birçok bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle sel felaketi yaşanırken, Kayravan, Munastır, Sidi Bu Zeyd ve Mehdiye bölgeleri selden etkilendi. Tunus Kriz Yönetimi Derneği tarafından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle Munastır bölgesinde 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı. Dernek, yarına kadar devam edecek olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok şehirde acil durum alarmı verildiğini açıkladı.

Sivil Koruma Dairesi ise, Kayravan bölgesinde sel nedeniyle 10 tarım işçisini taşıyan bir kamyonun devrildiğini ve işçilerin uzun uğraşlar sonucu kurtarıldığını duyurdu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

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Son dakika haberi! Tunus'ta sel felaketi: 1 ölü

Kaynak: İHA

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