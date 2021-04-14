Son dakika haberi | Tunus'ta resmi haber ajansı çalışanları, hükümet ve destekçilerini boykot kararı aldı
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Son dakika haberi | Tunus'ta resmi haber ajansı çalışanları, hükümet ve destekçilerini boykot kararı aldı

Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Tunus'ta resmi haber ajansı çalışanları, hükümet ve destekçilerini boykot kararı aldı

Son dakika gündem haberi... Tunusresmi haber ajansı TAP çalışanları, yeni genel müdür atanması sonrasında hükümetin ve destekçilerinin tüm faaliyetlerini boykot kararı aldı.

Tunusresmi haber ajansı TAP çalışanları, yeni genel müdür atanması sonrasında hükümetin ve destekçilerinin tüm faaliyetlerini boykot kararı aldı.

TAP sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Kemal bin Yunus'un TAP Genel Müdürü olarak atanmasına tepki gösteren çalışanların 22 Nisan'a kadar hükümetin ve destekçilerinin tüm faaliyetlerini boykot edeceği duyuruldu.

TAP çalışanlarının Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ve Tunuslu Gazeteciler Sendikası (SNJT) ile toplantı yaptığı belirtilen açıklamada, boykot kararının toplantıdan sonra alındığı ifade edildi.

Çalışanların protestosu engellendi

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ise yaptığı yazılı açıklamada, Tunuslu gazetecilerin ülkenin resmi haber ajansı TAP'ın yeni genel müdürüne yönelik protestosunun polis tarafından engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, Kemal bin Yunus'un 2011 öncesinde ülkedeki medyayı kontrol etmeye çalıştığı belirtilerek, polis baskınının "Tunus'ta medya özgürlüğünü tehdit ettiği" uyarısı yapıldı.

Tunus hükümeti, Mune Metiba'nın yerine 5 Nisan'da Kemal bin Yunus'u TAP'a genel müdür olarak atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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