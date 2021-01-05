Son dakika haberi! Tunus'ta İçişleri Bakanı Şerafeddin görevden alındı
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Son dakika haberi! Tunus'ta İçişleri Bakanı Şerafeddin görevden alındı

05.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:10
Son dakika haberi! Tunus'ta İçişleri Bakanı Şerafeddin görevden alındı

Son dakika haberler... Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i görevden aldı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i görevden aldı.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meşişi'nin, İçişleri Bakanı Şerafeddin'i görevden aldığı belirtildi.

Yeni bakan atanana kadar İçişleri Bakanlığı görevini Başbakan Meşişi'nin yürüteceği kaydedilen açıklamada, Şerafeddin'in neden görevden alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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