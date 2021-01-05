Son dakika haberi! Tunus'ta İçişleri Bakanı Şerafeddin görevden alındı

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i görevden aldı.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meşişi'nin, İçişleri Bakanı Şerafeddin'i görevden aldığı belirtildi.

Yeni bakan atanana kadar İçişleri Bakanlığı görevini Başbakan Meşişi'nin yürüteceği kaydedilen açıklamada, Şerafeddin'in neden görevden alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes