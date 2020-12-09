Son dakika haberi | Tunus'ta Demokratik Blok milletvekilleri, Meclis'te eylem yapacak

Tunus Meclisi'nde 38 sandalyeye sahip Demokratik Blok, milletvekillerinden bazılarına yönelik saldırıları protesto etmek için Meclis'te eylem yapmaya karar verdi.

Demokratik Blok Başkanı Muhammed Ammar, düzenlediği basın toplantısında, partiden bazı milletvekillerinin, Onur Koalisyonu milletvekillerinin saldırısına uğramasını protesto için Meclis bünyesinde eylem yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Tunus Meclisi'nde Aile ve Kadın Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Onur Koalisyonu Milletvekili Muhammed el-Affas'ın "evlilik dışı çocuk sahibi olan anneler" hakkındaki sözleri nedeniyle Demokratik Blok ve Onur Koalisyonu milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbedede milletvekillerinden biri yaralanmış, bir diğeri ise baygınlık geçirmişti.

Olayla ilgili olarak soruşturma açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu