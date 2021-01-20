Son dakika haberi! Tunus Sağlık Bakanı, koronavirüs aşısının ilk partisinin şubat sonuna kadar ülkeye geleceğini açıkladı
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Son dakika haberi! Tunus Sağlık Bakanı, koronavirüs aşısının ilk partisinin şubat sonuna kadar ülkeye geleceğini açıkladı

20.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:12
Son dakika haberi! Tunus Sağlık Bakanı, koronavirüs aşısının ilk partisinin şubat sonuna kadar ülkeye geleceğini açıkladı

Son dakika gündem haberi: Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılardan ilk partinin 50 bin doz olarak şubat sonuna kadar ülkeye geleceğini bildirdi.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılardan ilk partinin 50 bin doz olarak şubat sonuna kadar ülkeye geleceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Mehdi, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs aşısı tedariği ile ilgili yaptıkları girişimler hakkında bilgi verdi.

Aşı için birden fazla girişimde bulunduklarını belirten Mehdi, ilk partinin 50 bin doz olarak şubat sonuna kadar ülkeye getirileceğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının nisan ayı başına kadar 6 milyon doz aşı tedarik etmeyi planladığını bildiren Mehdi, ülkesinin aşı için hangi şirketle anlaştığını paylaşmadı.

Bakan, nüfusun yarısının aşılanmasının planlandığını kaydederek, aşılama sürecinde ilk önceliğin yaşlılar, sağlık çalışanları ve kronik hastalıkları bulunanlarda olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta paylaşılan son resmi rakamlara göre, 181 bin 885 koronavirüs vakası kaydedilirken, virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 750'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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