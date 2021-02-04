Son dakika haberi... Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği: Gösteriler sebebiyle bugüne kadar 1680 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Tunus'ta sosyoekonomik nedenlerle 18 Ocak'ta başlayan gösteriler nedeniyle bugüne kadar aralarında çocukların da bulunduğu 1680 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tunus'ta sosyoekonomik nedenlerle 18 Ocak'ta başlayan gösteriler nedeniyle bugüne kadar aralarında çocukların da bulunduğu 1680 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği (LTDH) Genel Başkanı Cemal Muslim, başkentteki Tunus Gazeteciler Sendikasında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Gözaltına alınan kişilerin durumunu takip etmek için bir kriz ekibi oluşturulduğunu ifade eden Muslim, gösteriler sebebiyle şu ana kadar çocuk yaştakiler (18 yaş altı) dahil 1680 kişinin gözaltına alındığı söyledi.

Birliğin, gözaltına alınanların "sözlü taciz" ve "tehditlere" maruz kaldığını gözlemlediğini vurgulayan Muslim, "kamu ve bireysel özgürlükleri hedef alan" bu tür adımlardan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Güvenlik güçlerinin göstericileri rastgele gözaltına aldığını kaydeden Muslim, çoğunun kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı da önceki açıklamalarında, ocak ayında düzenlenen protestolarda 632 kişinin "isyan" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tunus'ta gösteriler

Tunus'ta ekonomik nedenlerle ocak ayında çok sayıda gösteri düzenlenirken, protestolar sırasında kamu binalarının zarar gördüğü, özel araçların ateşe verildiği ve mağazaların yağmalandığını gösteren görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Küresel anlamda sosyoekonomik şartları ağırlaştıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Tunus'taki yaşam koşullarını da derinden etkiledi.

Temel döviz girdisi ve istihdam kaynağı turizm gelirlerinden mahrum kalan Tunus, özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik, alım gücünün zayıflaması, yatırımların azalması gibi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes