Son dakika haberi! Tunus İçişleri Bakanlığı Safaks'taki gösterilerde bir kişinin hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı

Tunus'un Safaks kentinde çöplerin toplanmamasını protesto için düzenlenen gösterilerde bir gencin polis müdahalesi sırasında öldüğü iddiaları İçişleri Bakanlığınca yalanlandı.

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta bir aydan uzun süredir çöplerin toplanmamasını protesto eden yüzlerce gösterici dün gece geç saatlere kadar Akrab bölgesinde eylemlerine devam etti. Söz konusu gösteriye polisin müdahalesi sırasında bir gencin hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gösterilerin yapıldığı yere yakın olan evinde acil sağlık sorunu nedeniyle yakınları tarafından hastaneye götürülen 35 yaşındaki genç hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Gencin cesedinin otopsi için Safaks Habib Burgiba Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Başkent Tunus'un 300 kilometre güneyinde yer alan Safaks'ta yaklaşık 40 gündür çöplerin toplanmamasından dolayı kriz yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Kays Said, dün Kartaca Sarayında bir araya geldiği Başbakan Necla Buden Ramazan ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'e Safaks'taki krize acilen çözüm bulunması talimatı vermişti.

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