Son dakika haberi... Tunus Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ve Kuveytli mevkidaşlarıyla ülkedeki son durumu görüştü
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Son dakika haberi... Tunus Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ve Kuveytli mevkidaşlarıyla ülkedeki son durumu görüştü

Son dakika haberi... Tunus Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ve Kuveytli mevkidaşlarıyla ülkedeki son durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Suudi Arabistan ve Kuveytli mevkidaşlarıyla Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe girişimine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Suudi Arabistan ve Kuveytli mevkidaşlarıyla Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe girişimine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın Tunuslu mevkidaşı ile telefonla görüştüğü aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Bin Farhan, ülkesinin "Tunus'un güvenliği, istikrarı ve refahını istediğini, bunu gerçekleştirmek konusunda her türlü desteği verdiğini" ifade etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da Cerendi ile ülkedeki son duruma ilişkin görüştü.

Ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1)
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1)
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Tunus Parlamento Ofisi: Darbeyi kesin bir şekilde reddederek, şiddetle kınıyoruz
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