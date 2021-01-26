Son dakika haberi! Tunus Cumhurbaşkanı, kabine revizyonunda anayasal prosedüre uyulmadığını açıkladı
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Son dakika haberi! Tunus Cumhurbaşkanı, kabine revizyonunda anayasal prosedüre uyulmadığını açıkladı

26.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:13
Son dakika haberi! Tunus Cumhurbaşkanı, kabine revizyonunda anayasal prosedüre uyulmadığını açıkladı

Son dakika haberler: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin, teknokrat isimlerden oluşan kabinede yaptığı revizyonun, anayasal prosedürlere uymadığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin, teknokrat isimlerden oluşan kabinede yaptığı revizyonun, anayasal prosedürlere uymadığını belirtti.

Milli Güvenlik Konseyi, sağlık sektöründe ve siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda toplandı.

Cumhurbaşkanı Said'in yanı sıra Başbakan Meşişi, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve çok sayıda bakanın hazır bulunduğu toplantının akabinde cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Said, Milli Güvenlik Konseyi toplantısında, kabinede yapılan değişikliğin anayasal prosedürlere özellikle "hükümetin yapısında bir değişiklik yapılması durumunda bakanlar kurulunda istişare edilmesini zorunlu kılan" 92. maddeye uymadığını ifade etti.

Said, kabine değişikliğinde önerilen isimlerden bazıları aleyhinde açılmış davalar olduğunu ve bu durumda olan kişilerin yemin ederek göreve başlamasının mümkün olmadığını kaydetti.

Kabine revizyonunda kadınlara yer verilmemesinden de rahatsız olduğunu dile getiren Said, kadınların sorumluluk üstlenecek güçte olduklarını dile getirdi.

Said, Kovid-19 salgını ve yaşanan gösterilerin, onlarca yıldır izlenen sosyal ve iktisadi politikalarda yaşanan hayal kırıklığı ve siyasi krizin bir sonucu olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Meşişi başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısında, mevcut iki bakanlığın isminin değiştirilmesine ve iki yeni bakanlık kurulmasına karar verildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, biri "Enerji ve Maden" diğeri "Mesleki Eğitim, İstihdam ve Dayanışma Ekonomisi" olmak üzere 2 bakanlık kurulurken, "Gençlik, Spor ve Mesleki Entegrasyon Bakanlığı", "Gençlik ve Spor Bakanlığı", "Sanayi, Enerji ve Maden Bakanlığı" ise "Sanayi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Meşişi 16 Ocak'ta, teknokrat isimlerden oluşan kabinesindeki 25 bakandan 11'inde değişikliğe gidildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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