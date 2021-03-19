Son dakika haberi... Tunus Başbakanı ile Meclis Başkanı "siyasi tartışmalardan uzak durulması gerektiği" mesajını verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... Tunus Başbakanı ile Meclis Başkanı "siyasi tartışmalardan uzak durulması gerektiği" mesajını verdi

19.03.2021 01:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:46
Son dakika haberi... Tunus Başbakanı ile Meclis Başkanı

Gelen son dakika haberine göre Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi ile Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, kalkınma sürecini olumsuz etkileyebileceği için siyasi tartışmalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi ile Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, kalkınma sürecini olumsuz etkileyebileceği için siyasi tartışmalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir araya gelen Meşişi ile Gannuşi, ülkedeki siyasi ve ekonomik durumu ele aldı.

Kalkınmanın, demokratikleşme projesinin gerçekleştirilmesi ve radikalleşme ile terörün önünün kesilmesinin temeli olduğuna işaret eden Gannuşi ve Meşişi, bu bağlamda siyasi tartışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Tunus'ta, 2011'deki devrimden bu yana 10'dan fazla hükümet göreve geldi ancak ekonomik sorunlar çözülemedi.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Hakan Özmert Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Tunus Başbakanı ile Meclis Başkanı "siyasi tartışmalardan uzak durulması gerektiği" mesajını verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 01:48:21. #1.16#
title