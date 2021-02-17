Son dakika haberi: Tunus, BAE ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberi: Tunus, BAE ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

17.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:28
Son dakika haberi: Tunus, BAE ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 42, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 14, Ürdün'de ise 12 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 42, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 14, Ürdün'de ise 12 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 780 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, salgın nedeniyle toplam vefat sayısı 7 bin 617'ye, vaka sayısı 224 bin 329'a, iyileşen sayısı da 184 bin 499'a yükseldi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 14 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 452 yeni vaka görüldü, 3 bin 570 kişi de iyileşti.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1055'e, vaka sayısı 358 bin 583'e, iyileşenlerin sayısı da 343 bin 935'e çıktı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 12 kişinin daha vefat ettiğini, 2 bin 887 kişinin enfekte olduğunu ve 1294 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 503'e, vaka sayısının 355 bin 106'ya, iyileşenlerin sayısının da 330 bin 805'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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