Son dakika haberi: Tunus açıklarında batan teknede 1'i çocuk 41 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Tunus açıklarında batan teknede 1'i çocuk 41 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Tunus açıklarında batan teknede 1'i çocuk 41 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti Sidi Mansour mevkisi açıklarında İtalya'ya gitmeye çalışırken tekneleri batan 1'i çocuk 41 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti Sidi Mansour mevkisi açıklarında İtalya'ya gitmeye çalışırken tekneleri batan 1'i çocuk 41 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Sfaks kenti Sidi Mansour mevkisi açıklarında batan teknede bulunan 1'i çocuk 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik ekiplerince bugün yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonrası 3 kişi kurtarıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin tamamının Sahra Altı Afrika bölgesinden olduğu kaydedildi.

UNHCR ve OIM tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yaklaşık 290 kişinin hayatını kaybettiği Orta Akdeniz'de devlet öncülüğündeki arama ve kurtarma operasyonlarını geliştirme ve genişletme ihtiyacının altı çizildi. Açıklamada, bölgesel dayanışmanın ve kaçakçılıkla mücadelede ulusal makamlara destek verilmesinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Yine Sfaks açıklarında 9 Mart'ta düzensiz göçmenleri taşıyan iki tekne batmış, kazada 39 kişi hayatını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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