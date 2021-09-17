Son dakika haberi... Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını söndürüldü
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Otlubahçe köyü bölgesinde 14 Eylül'de başlayan örtü yangınına, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 23 personel, 3 ilk müdahale aracı ve 1 arazözün yanı sıra 2 helikopterle müdahalede bulunuldu.
Arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin zorlaştığı yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla dün kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bölgede ekipler, tedbir amaçlı havadan kontrollerini sürdürüyor.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri