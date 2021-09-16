Son dakika haberi... Tunceli'deki örtü yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika haberi... Tunceli'deki örtü yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Tunceli'deki örtü yangını kontrol altına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını, havadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını, havadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyünde önceki gün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını başladı. Olayın hemen ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma personeli bölgeye intikal etti. Karadan müdahalenin zor olması nedeni ile havadan müdahale için Tarım ve Orman Bakanlığından destek istendi. Bakanlık tarafından 2 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. - TUNCELİ

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