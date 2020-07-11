Son dakika haberi | Tunceli'de yaban keçilerinin avlanması için planlanan ihale iptal edildi
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Son dakika haberi | Tunceli'de yaban keçilerinin avlanması için planlanan ihale iptal edildi

Son dakika haberleri... Tunceli'de dağ keçilerinin avlanabilmesi için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından açılması planlanan ihalenin iptal edildiği bildirildi.

Son dakika haberi | Tunceli'de yaban keçilerinin avlanması için planlanan ihale iptal edildi
11.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:30

Tunceli'de dağ keçilerinin avlanabilmesi için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından açılması planlanan ihalenin iptal edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde avcılık faaliyeti yürütüldüğü hatırlatıldı.

Türkiye'de bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek keçilerin bir kısmının avlanmasına izin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli'de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13 Temmuz'da 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür. Bu nedenle 13 Temmuz'da yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir."

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Kaynak: AA

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