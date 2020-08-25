Son dakika haberi | Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele Son dakika haberlerine göre Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan çalışmada 74 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan çalışmada 74 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Nazımiye Kırsalında, 24 Ağustos 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştiren operasyonda, 74 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ Kaynak: İHA