Son dakika haberi | Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele
Son dakika haberlerine göre Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan çalışmada 74 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
25.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:32
Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan çalışmada 74 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Nazımiye Kırsalında, 24 Ağustos 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştiren operasyonda, 74 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ
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Kaynak: İHA