Son dakika haberi... Tunceli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi... Tunceli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

13.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:15
Son dakika haberi... Tunceli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Tunceli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Denetimler sırasında üstlerinde toplam yaklaşık 308 gram esrar ele geçirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği, döner bıçağı ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 2 bıçak ve 1 yasaklı yayın ele bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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