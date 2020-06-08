Son dakika haberi... Tunceli'de Turuncu Liste'de yer alan 'Doktor' lakaplı terörist öldürüldü
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Son dakika haberi... Tunceli'de Turuncu Liste'de yer alan 'Doktor' lakaplı terörist öldürüldü

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Tunceli'de Turuncu Liste'de yer alan 'Doktor' lakaplı terörist öldürüldü
08.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:05

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, 6 teröristten birinin 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten Doktor Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir.

Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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