Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlerin toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu
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Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlerin toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlerin toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TUNCELİ'de sürdürülen 'Eren-7' operasyonunda, teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

TUNCELİ'de sürdürülen 'Eren-7' operasyonunda, teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlere yönelik 'Eren-7' operasyonu kapsamında, Tunceli merkez kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramalarda; teröristlere ait toprağa gömülü M-16 tüfeği, bu silaha ait şarjör, 37 mermi, tabanca şarjörü, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği için devre kartı, 6'lı pil bloku, el feneri ve yaşamsal malzemeleri ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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