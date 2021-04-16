Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin saklandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin saklandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi

Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin saklandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

Son dakika haber... TUNCELİ kırsalında, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, teröristlerin depo olarak kullandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ kırsalında, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, teröristlerin depo olarak kullandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek ve lojistik desteği bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan ve 1062 kişilik personelin görev aldığı 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu sürüyor. Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan personelin yer aldığı operasyonda, Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerin yerleştiği 4 mağara tespit edildi. Depo olarak kullanılan mağarada güvenlik güçlerince yapılan aramada; amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, telsiz komutalı patlayıcı, basma düzenekli mayın ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilirken, 4 mağara ise kullanılamaz hale getirildi.

  


Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin saklandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin saklandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Hakan Arslan Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin saklandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:54:01. #1.15#

title