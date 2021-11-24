Son dakika haberi... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi - Haberler
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Son dakika haberi... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Son dakika gelişmesine göre TUNCELİ kırsalında devam eden Eren-6 Kış operasyonunda terör örgütünün kullandığı 9 sığınak ile içlerinde bulunan mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ kırsalında devam eden Eren-6 Kış operasyonunda terör örgütünün kullandığı 9 sığınak ile içlerinde bulunan mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 19 Kasım günü başlatılan 'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu, bin 60 personel ile olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürüyor. Nazımiye ilçesi kırsalında insansız hava araçları ile iz bulma köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, teröristlerin barınma, üslenme ve depo olarak kullanıldığı 9 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak kullanılmaz hale getirilirken, mühimmat ve yaşam malzemeleri ise imha edildi.


- Tunceli
Son dakika haberi... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Son dakika haberi... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Son dakika haberi... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Son dakika haberi... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

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Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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