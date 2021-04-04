Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlerce kullanılan mağara imha edildi
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Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlerce kullanılan mağara imha edildi

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlerce kullanılan mağara imha edildi

Son dakika haberler... Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağara kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağara kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, güvenlik güçlerince teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen bir mağara tespit edildi.

İmha edilen mağaradaki aramada, büyük tüp içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı, el bombası fünyesi, dürbün, 20 metre elektrik kablosu, 7 çift ayakkabı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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