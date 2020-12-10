Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

10.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:25

Son dakika haberi... Tunceli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tunceli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Doğukan Deniz Beyazgül yönetimindeki 62 AB 598 plakalı otomobil ile Sinan Tutuman idaresindeki 62 AC 811 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü Tutuman ve diğer araçta bulunan Vedat Tükle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 21:25:07. #1.15#
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