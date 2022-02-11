Son dakika haberi: Tunceli'de operasyon dönüşü askerlerin helikopterle alınması kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Tunceli'de operasyon dönüşü askerlerin helikopterle alınması kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Tunceli'de operasyon dönüşü askerlerin helikopterle alınması kameralara yansıdı

Son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli'de operasyon sonrası jandarma komandoların karla kaplı araziden helikopterle alındığı görüntüleri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli'de operasyon sonrası jandarma komandoların karla kaplı araziden helikopterle alındığı görüntüleri paylaştı.

Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu zorlu kış şartlarında devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli'de operasyon sonrası jandarma komandoların karla kaplı araziden helikopterle alınmasını paylaştı. Görüntülere pilot ile komandoların telsiz konuşmaları da yansıdı. Paylaşımda, "Geride kimseyi bırakmadık. İzleyeceğiniz görüntülerde jandarma havacılık pilotlarımız ile jandarma komandolarımız arasında gerçekleşen konuşmalar gerçek bir operasyona aittir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title