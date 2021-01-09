Son Dakika | Sis tabakası görsel şölen sundu

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle oluşan sis tabakası, güzel manzaralar oluşturdu.

Munzur, Buyer, Hel ve Sülvüs dağları arasında kurulu kentte, kış zorlukları ve güzellikleriyle yaşanıyor.

Sabah saatlerinde sis tabakası altında kalan kent, 1200 rakımlı Düldül Tepesi zirvesinden görüntülendi.

Göz alıcı manzaralar oluşturan ve uçsuz bucaksız denizi andıran sis tabakası, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti.

Yöre sakinlerinden Gündoğan Çağ, sis altında kalan kentin Karadeniz yaylalarını anımsattığını belirterek, "Kentimizde birkaç gündür soğuk hava nedeniyle sis denizi oluşuyor. Bizler de bu güzelliği görmek ve fotoğraf çekmek için Düldül Tepesi'ne çıkıyoruz. Manzara çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren