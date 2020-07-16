Son dakika haberi! Tunceli'de internet kafelere denetim Son dakika haberi: Tunceli'de internet kafelere yönelik yapılan denetimde 1 iş yerine cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Tunceli'de internet kafelere yönelik yapılan denetimde 1 iş yerine cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada," İlimizde faaliyet yürüten internet kafelerin denetimleri görevli ekiplerimizce yapılmış, eksik görülen hususlarla ilgili işletme sahiplerine gerekli ikaz ve uyarılarda bulunulmuştur. İlgili yönetmeliğe aykırı hareket ettiği tespit edilen 1 işletmemize, cezai işlem uygulanmıştır"denildi.

Öteyandan denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edeceği aktarıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA