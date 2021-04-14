Son dakika haberi | Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Pülümür Vadisi'ndeki bir restoranda iki grup arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada bir kişi tarafından tabanca ile vurulan Y.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Y. B, ilk müdahale sonrası Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Türker Ertürk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:25:10. #1.16#

title