Son dakika haberi... Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu
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Son dakika haberi... Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Kültür Sanat

Edinilen son dakika haberine göre - Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları, askeri helikopterle Kent Müzesine taşındı Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu.

- Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu

Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları, askeri helikopterle Kent Müzesine taşındı

TUNCELİ - Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu. Bulunan parçalar Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla askeri helikopterle taşınarak Kent Müzesine getirildi. Parçaları, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından sergilerde kullanılacak.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları olduğu bilgisi üzerine müze yetkilileri harekete geçti. Kırsal kesimde bulunan parçaların araçla alınamaması üzerine durum Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'a aktarıldı. Vali Özkan'ın talimatıyla parçalar, askeri helikopterlerle alınarak Tunceli Kent Müzesine getirildi. Burada bakım ve restorasyonu yapılacak olan parçalar sergilerde kullanılacak.

Eserler bakımlarının ardından sergilenecek

Konuya ilişkin bilgi veren Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, genç bir müze olmalarına rağmen önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Öncel, "Son olarak Pülümür ilçemizde halkımızın bu bölgede Birinci Dünya Savaşından kalma araç gereçlerin olduğunu söylemesi üzerine Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın talimatları ve güvenlik güçlerimizin yardımıyla birlikte Pülümür ilçemizde kırsal bir kesimde Birinci Dünya Savaşından kaldığını tahmin ettiğimiz top parçaları bulduk. Ruslarla yapılan savaşta yöre halkının Ruslarla mücadelesi sonucunda Rus ilerleyişini bu bölgede durdurduklarını ve komutanın Enver Paşa olduğunu biliyorduk. Burada bulduğumuz eserler de bunların somut belgeleri niteliğindeydi. Müzemizin arşivinde yerini alacak. Gerekli bakımları, restorasyonları yapıldıktan sonra bakanlığımızın sergilerinde yerini alacaktır" dedi.

Bulunan parçaların iki tabla bir de namlu kısmı olduğunu ifade eden Öncel, "Öncesinden bölgeye gittik almaya çalıştık. Ancak ulaşım oldukça zordu. Araçla ya da başka bir şekilde almaya imkanımız yoktu. O yüzden valimizin talimatlarıyla askerimizin de desteğiyle helikopterle almak zorunda kaldık" diye konuştu.

Son dakika haberi... Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu
Son dakika haberi... Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu
Son dakika haberi... Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu
Son dakika haberi... Tunceli'de Birinci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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