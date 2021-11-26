Son dakika haberi: Tunceli'de bir askeri şehit eden teröriste yardım eden 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi: Tunceli'de bir askeri şehit eden teröriste yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tunceli'de bir askeri şehit eden teröriste yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu şehit eden teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede tespit edildi ve mahkemece tutuklandı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu şehit eden teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede tespit edildi ve mahkemece tutuklandı.

Tunceli ile Erzincan arasında kalan Mercan Vadisi'nde 21 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu şehit eden teröristlere yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli, teröristlerin üstünde çıkan malzeme üzerinde yapılan kriminal incelemede tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği, "21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları Ovacık Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir" açıklamasını yaptı.


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Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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