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Son dakika haberi | Tunceli'de baraj gölü dondu

İhlas Haber Ajansı, Ercan Topaç - Güncel
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Son dakika habere göre Tunceli'de baraj gölü dondu Tunceli'de etkisini gösteren soğuk hava Uzunçayır Baraj Gölü'nün büyük bölümünün donmasına neden oldu.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de baraj gölü dondu

TUNCELİ - Tunceli'de etkisini gösteren soğuk hava Uzunçayır Baraj Gölü'nün büyük bölümünün donmasına neden oldu.

Tunceli'de hafta başından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezinde gece sıcaklıklar eksi 10 dereceleri görürken ilçelerde eksi 20 derecelere kadar düşüyor.

Havaların soğuması, Mazgirt Köprüsü'nden kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü'nün bir bölümünün donmasını neden oldu.

Baraj gölünün donan bölümünün üzerinde kalın buz tabakalarının yanı sıra kar birikintileri oluştu.

Son dakika haberi | Tunceli'de baraj gölü dondu

Son dakika haberi | Tunceli'de baraj gölü dondu

Son dakika haberi | Tunceli'de baraj gölü dondu

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli, Baraj, kar, Güncel, Haber

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