Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
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Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı

Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TUNCELİ'de Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkisinde önceki gün örtü yangını çıkan, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen bölgede yine yangın çıktı.

TUNCELİ'de Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkisinde önceki gün örtü yangını çıkan, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen bölgede yine yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde önceki akşam örtü yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın dün söndürüldü. Ancak dün aynı bölgede rüzgarın da etkisiyle alevler yeniden canlandı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün öğlen saatlerinde bölgenin batısında tekrar bir örtü yangını başlamıştır. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları ekiplerimizce devam etmektedir. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur" denildi.

Bölgeye giden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 5 kilometrelik bir alanda etkili olan yangına havadan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.


Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı
Son dakika haberi... Tunceli'de, aynı bölgede yine örtü yangını çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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