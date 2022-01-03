Son Dakika | Askeri helikopter hasta kadın için havalandı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Kırdım köyünde yaşayan 57 yaşındaki Asliye Özer, yaşadığı kronik hastalık sebebiyle aniden fenalaştı.
Özer'in ailesi, durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirerek yardım istedi.
Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köye iniş yaptı.
Sağlık ve jandarma personelinin desteğiyle helikoptere bindirilen Özer, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.