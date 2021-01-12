Son dakika haberi | Tunca Nehri için alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Tunca Nehri için alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi

12.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:28
Son dakika haberi | Tunca Nehri için alarm seviyesi

Edinilen son dakika haberine göre Sağanaklara bağlı olarak debisi artan Tunca Nehri için verilen ikaz rengi turuncuya yükseltildi.

Sağanaklara bağlı olarak debisi artan Tunca Nehri için verilen ikaz rengi turuncuya yükseltildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor.

Yağış nedeniyle kent içinden geçen nehirlerin debilerindeki artış sürüyor.

Tunca Nehri'nin debisi öğle saatlerinden bu yana neredeyse 2 kat arttı. Öğlen saatlerinde yapılan ölçümde 80 metreküp/saniye olan nehrin debisi 145 metreküp/saniyeye çıktı. Bu nedenle Devlet Su İşleri, ikazını sarıdan turuncuya yükseltti.

Debisinin artmasıyla nehir, Sarayiçi'nde yer yer taşma yaptı.

Yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisinde de yükselme meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Seda Sayan Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Twitter Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tunca Nehri için alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:29:34. #1.14#
title