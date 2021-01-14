Tunca'da su seviyesi düşüyor, Meriç'te yükseliyor

Tunca Nehri'nin su seviyesi düşüşe geçti, Meriç Nehri ise yükseliyor.

Kuvvetli sağanaklara bağlı olarak debisi bir günde 20 kat artan ve taşması sonucu yatağının yakınlarındaki tarım arazilerini, bazı köy yolları ile Sarayiçi Adası'nın yer yer sular altında bırakan Tunca Nehri'nde su seviyesindeki düşüş başladı.

Debisi 211 metreküp/saniye ile pik seviyeye ulaşan Tunca Nehri, 193 metreküp/saniye seviyelerine geriledi.

Meriç Nehri'nde ise yükseliş devam ediyor. Nehrin debisi 870 metreküp/saniye seviyesine ulaştı.

Tunca için kırmızı, Meriç için sarı ikaz ise geçerliliğini koruyor.

AFAD, her iki nehir için de taşkın ve su baskını tehlikesinin akşama kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar