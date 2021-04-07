Son dakika haberi | Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılıyor
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Son dakika haberi | Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılıyor

Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılıyor

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde1992 yılında Çevre Otoyolu inşaatı sırasında dinamit patlaması sonucu gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağarası'nın turizme kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında inşaat çalışması başladı.

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde1992 yılında Çevre Otoyolu inşaatı sırasında dinamit patlaması sonucu gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağarası'nın turizme kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında inşaat çalışması başladı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1992 yılından bu zamana kadar turizme açılmayı bekleyen Tulumtaş Mağarasıyla ilgili ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

İnşaat sürecinin başladığını anlatan Şimşek, "Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaramız adeta görenleri büyülüyor. Mağaranın yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor. Ankara'mızı turizm cenneti yapma yolundaki adımlarımızdan olan Tulumtaş Mağaramızın açılışı için geri sayım başladı." dedi.

Mağaranın üç bölümden oluştuğunu aktaran Şimşek, "Birinci bölüm karşılama merkezi kısmı. Bu kısımda altı mekandan oluşan birbirinden ayrı olarak tasarlanan dört yapımız olacak. Aralarında bağımsız olarak tasarlanan yürüme yolu ve engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği merdivenin bulunmasını planlıyoruz. Yapılarımız doğal döngüye zarar vermeyecek şekilde tasarlandı." diye konuştu.

Projede, kafeterya, sinevizyon salonunun yanı sıra tuvalet, bilet gişesi ve mescidin de bulunacağını belirten Şimşek, "500 metrekare büyüklüğünde otopark alanı bulunan mağaranın içine, doğal doku bozulmadan yürüyüş alanları eklendi. Mağaranın içinde bulunan 100 metre uzunluğundaki bu yol seyir alanı olarak da değerlendirilmekte. Yapılar doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde projelendirilmiş ve uygulamaya geçildi." ifadesinde bulundu.

Çalışmalar tamamlandığında yerli ve yabancı turistlerin mağaraya yoğun ilgi göstereceklerini söyleyen Şimşek, "Ankara'nın sosyal ve ekonomik anlamda yüzünü değiştireceğine inandığımız bir proje. Hayata geçirmek için bizler de sabırsızlanıyoruz. Tulumtaş Mağarası çok önemli bir miras. Bu mirası yaşatmış olmak bizler adına da büyük bir kıvanç." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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