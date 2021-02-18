Son dakika haberi! Tüketici güven endeksi Şubat'ta 84.5'e yükseldi
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Son dakika haberi! Tüketici güven endeksi Şubat'ta 84.5'e yükseldi

18.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:16
Son dakika haberi! Tüketici güven endeksi Şubat'ta 84.5'e yükseldi

Son dakika haberler... Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 artışla, Ocak ayındaki 83.3 düzeyinden Şubat ayında 84.5'e yükseldi.

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 artışla, Ocak ayındaki 83.3 düzeyinden Şubat ayında 84.5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayındaki 63.7'den, Şubat ayında yüzde 4.1 artarak 66.3'e yükseldi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayındaki 83.8'den, Şubat ayında yüzde 0.8 artarak 84.5'e yükseldi.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayındaki 88.2'den, Şubat ayında yüzde 4.0 artarak 91.7'ye yükseldi.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayındaki 97.3'den, Şubat ayında yüzde 1.9 azalarak 95.5'e geriledi. (Grafik - Tablo)

 


Son dakika haberi! Tüketici güven endeksi Şubat'ta 84.5'e yükseldi
Son dakika haberi! Tüketici güven endeksi Şubat'ta 84.5'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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