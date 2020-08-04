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Son dakika haberi! Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.58 artttı (2)

Son dakika haberleri... (Ayrıntılar, grafik, tablo ile güncellendi)İstanbul, 4 Ağustos (HA) - Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.58 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.76 oldu.

Son dakika haberi! Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.58 artttı (2)
04.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:30

(Ayrıntılar, grafik, tablo ile güncellendi)

İstanbul, 4 Ağustos (HA) - Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.58 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.76 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki yedi aylık artış yüzde 6.37 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.51 olarak gerçekleşti.Temmuz'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 54 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 253 maddenin ortalama fiyatı da arttı.TÜİK verilerine göre, yıllık en düşük artışlar;yüzde 5.81 ile haberleşme grubunda,yüzde 6.04 ile eğlence ve kültürde, yüzde 7.78 ile ev eşyasında,yüzde 8,81 ile ulaştırmada gerçekleşti. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu ana gruplar;yüzde 21.90 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21.78 ile alkollü içecekler ve tütün,yüzde 14.17 ile sağlık oldu.TÜİK verilerine göre aylık bazda fiyatlar, giyim ve ayakkabıda yüzde 3.48 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.28 gerilerken, artışın yüksek olduğu gruplar, yüzde 2.44 ile ulaştırma, yüzde 2.39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 2.38 ile ev eşyası oldu.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Temmuz ayında bir önceki aya göre tüketici fiyatları yüzde 0.71, Aralık ayına göre yüzde 6.47, yıllık bazda yüzde 10.49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10.88 yükseldi. (Grafik - Tablo)

 


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Kaynak: DHA

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