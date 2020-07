Son dakika haberi! TÜİK-Çocuklar güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi Gelen son dakika haberlerine göre Güvenlik birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 46.1'i mağdur olarak, yüzde 32.9'u kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği savıyla (suça sürüklenme), yüzde 15.1'i bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3.

Güvenlik birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 46.1'i mağdur olarak, yüzde 32.9'u kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği savıyla (suça sürüklenme), yüzde 15.1'i bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3.4'ü kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan), yüzde 2,5'i de bu nedenlerin dışındaki diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 5.8 artarak 511 bin 247'ye yükseldi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 50.1'i 15-17 yaş grubunda, yüzde 25.2'si 12-14 yaş grubunda, yüzde 24.7'si de ise 11 yaş ve altındakiler oldu. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilenlerin yüzde 65.4'ü erkek, yüzde 34.6'sı ise kız çocuğu oldu.Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 168 bin 250'si suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 31.7'sine yaralama, yüzde 25.6'sına hırsızlık, yüzde 8.1'ine Pasaport Kanunu'na muhalefet, yüzde 6.9'una göçmen kaçakçılığı, yüzde 4.6'sına ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçları isnat edildi.Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 235 bin 931 çocuğun yüzde 87.5'ini suç mağduru, yüzde 12.5'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocukların yüzde 53.8'inin erkek, yüzde 46.2'si kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 56.2'sinin erkek, yüzde 43.8'inin kız çocuğu olduğu görüldü.Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 206 bin 498 çocuğun yüzde 57.6'sı yaralama, yüzde 15.2'si cinsel suçlar, yüzde 11'i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların yüzde 3.5'i tehdit, yüzde 2.7'si kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yüzde 2.1'i ise hırsızlık suçlarından mağduriyet yaşadı.

Çalışma güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, güvenlik birimi kayıtlarına geçmiş veya geçmemiş, dosyaları Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın her bir çocuğu, diğer bir ifadeyle her bir olayı ifade etmektedir. Kullanılan verilerde bir kişiye ait gerçekleşen her olay için ayrı kayıt bulunuyor. Üretilen ayrıntılı istatistikler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGnK)'dan alınan verilerden oluşturuluyor. 2017 yılına kadar güvenlik birimlerinde doldurulan TÜİK Soru Formu verileri istatistik üretiminde kullanıldı. (Grafik)

Kaynak: DHA